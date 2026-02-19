Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Tokat merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Tokat merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Tokat'ta 10, Ankara'da ise 1 zanlı gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan şüpheli de Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.