Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
Kaynak: AA
TOKAT (AA) - Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Tokat Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.