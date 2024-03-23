Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tokat-Sivas yolunda kar yağışı etkili oldu

Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:55
  • Giriş: 23.03.2024 23:55
  • Güncelleme: 24.03.2024 00:13
Kaynak: İHA
Tokat-Sivas yolunda kar yağışı etkili oldu


Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Mart ayında yağan kar nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler de araçlarından inerek buzlanma var mı diye yolu kontrol etti. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca tuzlama ve kar sıyırma çalışması yaptı.

BirGün'e Abone Ol