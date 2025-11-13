Tokat'ta 16 Kasım’da Şık Makas işçileriyle dayanışma mitingi düzenlenecek

EMEK SERVİSİ

Tokat’ta ödenmeyen ücretleri için eyleme geçmelerinin ardından hukuksuzca işten çıkarılan BİRTEK-SEN üyesi Şık Makas/Cross Jeans işçileri için “Ekmek ve Adalet Mitingi” düzenlenecek. 16 Kasım Pazar saat 14.30’da gerçekleştirilecek miting için Namık Kemal Ortaokulu yanındaki Halk Kütüphanesi önünde toplanılacak. Kütüphanenin önünden mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasonu (KESK), Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ve Birleşik kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) tarafından gerçekleştirilecek mitinge SOL Parti Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Başer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan katılacak.

TOKAT HALKI ŞIK MAKAS İŞÇİSİNİN YANINDA!

BİRTEK-SEN tarafından Ekmek ve Adalet Mitingi’ne çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Tokat’ta 38 gündür direnen Şık Makas/Coss Jeans işçilerine destek için ekmek ve adalet mitingi!

Binlerce işçinin emeğine ve haklarına çökmek isteyen patrona karşı Tokat halkı Şık Makas işçilerinin yanında! 16 Kasım Pazar günü, KESK’e ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikaların şubeleriyle birlikte, Tokat’taki emek ve demokrasi güçlerinin desteğiyle gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımız davetlidir. Ekmek ve adalet için buluşuyoruz! Bu sefalet ve kölelik düzeni birleşirsek değişir!”