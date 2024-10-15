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Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta, arkadaşlarının getirdiği pastadan yiyen 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 15.10.2024 17:32
  • Giriş: 15.10.2024 17:32
  • Güncelleme: 15.10.2024 17:34
Kaynak: AA
Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde arkadaşlarının getirdiği doğum günü pastasından yiyen 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir öğrenci doğum günü için evde yaptırdığı yaş pastayı sınıfa getirdi.

Pastayı yiyen 17 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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