Tokat'ta 2 bin şirketten ruhsat talebi

Tokat’ta maden şirketleri altın arama faaliyetlerini hızlandırdı. ÇED raporlarını devre dışı bırakarak süreci hızlandırmaya çalışan şirketler yeni ruhsat başvuruları yaptı. 2 binden fazla ruhsat başvurusunda olduğu ve bine yakın ruhsatın verildiği kentte, bölge halkı ve yaşam savunucuları, yarın kentteki Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.00'de "Bütün köyler el ele madene geçit yok" diyerek büyük bir miting düzenleyecek. Yöre halkı "Bu topraklar bizim, geleceğimiz için direniyoruz" dedi.

Daha önce Tokat’ın Şehitler Köyü yakınlarındaki Sorhun Obası’ndaki maden arama çalışmaları, köylülerin ve muhtarların tepkisi üzerine durdurulmuştu. Yeni ruhsat başvuruları sonrası Günçalı, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Güzelce, Gömleksiz ve çevre köylerde yaşayanlar yeniden harekete geçti.

BÖLGE PAYLAŞILIYOR

Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Üyesi Bahadır Sarıyaprak, binlerce hektarlık alanın HLC Kıymetli Madenler (Halaç), Zeni Madencilik, Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticret A.Ş ve Nitroman Petrokimya gibi şirketlerce parsellenmek istendiğini belirterek "Şirketler ilk olarak 1774 hektar alanda arama ve sondaj yapacaklarını söylemişti. Ancak 2023’ten itibaren bu alan 8 bin hektara çıktı. Bu, yaklaşık 11 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek” dedi. 2025 itibarıyla Tokat genelinde 2 bini aşkın ruhsat başvurusu olduğunu anımsatan Sarıyaprak "Burası tarım ve hayvancılık için kritik bir bölge. Ama altın şirketleri bu alanları talan etmek istiyor. Şirketler kazanacak, peki köylüye ne kalacak? Göç etmek ve başkalarına muhtaç olmaktan başka ne getirecek bu proje?” diye sordu. Yarın Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda çiftçi ve köylülerin bir araya gelerek bir miting yapacağını anlatan Sarıyaprak, ardından İstanbul’da Kuyumcukent’te HLC Kıymetli Madenler A.Ş. önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Sarıyaprak, Mera Komisyonu'nun kararının iptaline ilişkin açtıkları davadan önceki gün bir karar çıktığını anımsatan Sarıyaprak, şöyle devam etti:

"Siyanürlü altın madenciliği Günçalı, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Güzelce, Gömleksiz ve çevre köyler için büyük bir tehdit oluşturuyor. HLC firması, en son Tokat Valiliği‘ne yatırmış olduğu teminat karşılığında ruhsat bölgesinin sadece çok küçük bir bölgesinde sondaj izni alarak bölgeye girecekti. Mera Komisyonundan bu yönde izin almıştı. Bu, hukuka karşı bir hileydi. Samsun Bölge İdari Mahkemesi verdiği kararda, ÇED süreci işletilmeden verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bu bizim için bir kazanımdır. Küçük parseller üzerinden başlayacak bir faaliyet, domino etkisiyle tüm ruhsat sahasını kapsayacak. Bu da demek oluyor ki; Günçalı, Killik, Çayören, Aydoğdu, Batmantaş, Gömleksiz, Güzelce köyleri, verimli Çamlıbel ve Artova ovası ve en önemlisi 45 köyün su kaynağı olan Güzelce Göleti doğrudan siyanür tehdidi altına girecek. Buna karşı mücadelemiz sürecek. Şirketler, tüm saha için izin alamayacaklarını bildikleri için "çıplak arazi" taktiğine bavşuruyorlar. Projeyi oldubittiye getirmek istiyorlar."

DURUM VAHİM

Tokat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Can ise "Köylerde durum çok vahim" dedi. Mitinge katılım çağrısı yapan Can "Tokat'ta ciddi maden proje var. 900'ün üzerinde maden ruhsatlandırma alanları var. Halkın buradan kopmaması gerekiyor. Burada ciddi bir mücadele ve direniş gerekli. Karadeniz'deki Cerattepe'de, Rize'deki o yaşlı annelerin elinde bastonla dikilmesi gibi. Halkın katılımı çok önemli" diye konuştu.

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İŞTAH KABARTIYOR

Günçalı Köyü Derneği Başkanı Nuri Güner de Günçalı köyünde Alevilerin inanç ve ibaret merkezi Çal Baba'nın olduğunu anımsattı. Güner, "Burası inanç merkezi ve şirketler buraya giremedikleri için köy çevresinden dolanarak girmeye çalışıyorlar. Çok sayıda şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Üç-dört koldan saldırıyorlar. Bir şirketle uğraşırken diğer taraftan bakıyorsunuz siyaseti arkasına alarak alana girmeye çalışıyorlar. Bizler kimle uğraşacağımızı şaşırdık. Son olarak Günçalı, Killik, Çayıren, Batmantaş, Aydoğdu, Güzelce, Günçalı'nın içinde bulunduğu altın madeni projesi 10 kadar köyü etkileyecek. Madenlere karşı mücadelemiz sürecek" dedi.