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Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı

Tokat'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 13:59
  • Giriş: 16.10.2023 13:59
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:00
Kaynak: DHA
Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı

Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Çatıda başlayan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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