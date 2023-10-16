Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı
Tokat'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Çatıda başlayan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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