Tokat'ta 2 kişide KKKA tespit edildi

Tokat'ta vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişiye KKKA tanısı kondu. Hastaların Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilirken kentte 1 Ocak-27 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapışan 350 kişinin hastaneye başvuru yaptığı öğrenildi.

Tokat'ta 2 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SADECE TOKAT'TA 350 BAŞVURU

Bu yıl 1 Ocak-27 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 350 kişi başvurdu.

Bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.