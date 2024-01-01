Tokat'ta 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

İlçe merkezi Yavuz Selim Meydanı'nda çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir A, Ali Ö. ve Dursun Ü, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

29 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada Yıldıztepe köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ile Salih Akarsu ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.