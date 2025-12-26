Tokat'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyede

TOKAT (AA) - Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. ve Y.G'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde 24 Aralık'ta A.G. ve Ş.G. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) silahla vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A.G. ve Y.G. kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına almıştı.