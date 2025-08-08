Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek Karoyu Karayün mevkiinde sürücüleri henüz belirlenmeyen iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Emrah Çelik'in kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elnur Çelik, 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

2 aylık Elnur Çelik de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.