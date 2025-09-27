Tokat'ta 3 yavru köpek boğulmuş halde bulundu

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde, bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi.

Evlerinin bahçesinde köpek sesleri duyan Alperen Sarıkaya, seslerin geldiği yere gittiğinde 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulmuş olduğunu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusu daha bulunduğunu gördü.

Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu ekiplere ihbar etti.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.