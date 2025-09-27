Tokat'ta 3 yavru köpek boğulmuş halde bulundu
Tokat’ın Zile ilçesinde 3 yavru köpek boğularak öldürüldü. Yanlarında bulunan 3 yavru ise kurtarıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde, bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi.
Evlerinin bahçesinde köpek sesleri duyan Alperen Sarıkaya, seslerin geldiği yere gittiğinde 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulmuş olduğunu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusu daha bulunduğunu gördü.
Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu ekiplere ihbar etti.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.