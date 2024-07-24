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Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 24.07.2024 23:33
  • Giriş: 24.07.2024 23:33
  • Güncelleme: 24.07.2024 23:47
Kaynak: Haber Merkezi
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; saat 23:20'de, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.

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