Tokat'ta 5.5. şiddetinde deprem: 4 ilçede eğitime ara verildi

AFAD, Tokat Niksar'da 5.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem, Samsun, Sivas, Ordu gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD depremin saat 03.35'te ve yerin 6.37 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

Paniğe neden olan depremde insanlar sokaklara döküldü.

Tedbir amaçlı öğrenci yurtları tahliye edildi. Sivas'ta hissedilen depremde Kredi Yurtlar Kurumu (YKY) öğrenci yurtlarındaki öğrenciler yatakhanelerini boşaltarak dışarı çıktı.

İlk belirlemelere göre depremden kaynaklı yıkım, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD, depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

''HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMA İLİŞKİN BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR''

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda henüz 'olumsuz ihbar' olmadığını aktardı.

Çiftçi "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" dendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, yaptığı açıklamada, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında tedbir amaçlı olarak Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde bugün okulların tatil edildiğini bildirdi.

Kır, "Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.