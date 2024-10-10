Tokat'ta 8 yıl boyunca çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 8 yıldır çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen N.H. tutuklandı. 16 yaşındaki kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.
Kaynak: AA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı.
N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
N.H, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
16 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.