Tokat'ta akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akarçay beldesi Görümlü Mahallesi'ndeki kahvehanede aralarında husumet bulunan Doğan Ç. ile akrabaları Şükrü Ç, Enes Ç. ve Hasan Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Ç, Hasan Ç'yi tabancayla vurdu. Şükrü ve Enes Ç. de sopa ile yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Doğan Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.