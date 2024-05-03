Tokat'ta ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, petroller mevkisinde M.S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile bu araçta bulunan E.S. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.