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Tokat'ta anız yangını paniğe sebep oldu

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 14:24
  • Giriş: 15.08.2023 14:24
  • Güncelleme: 15.08.2023 14:25
Kaynak: İHA
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Tokat'ta anız yangını paniğe sebep oldu

Tokat’tın Yeşilyurt ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan anız yangını paniğe sebep oldu.

Olay, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi çıkrık mahallesi ve kuşçu mahallesi arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide meydana geldi.

Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük alan kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören yurttaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Yurttaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 

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