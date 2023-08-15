Tokat'ta anız yangını paniğe sebep oldu
Kaynak: İHA
Tokat’tın Yeşilyurt ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan anız yangını paniğe sebep oldu.
Olay, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesi çıkrık mahallesi ve kuşçu mahallesi arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide meydana geldi.
Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük alan kullanılamaz hale geldi.
Yangını gören yurttaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yurttaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.