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Tokat'ta ATV alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.09.2024 18:12
  • Giriş: 15.09.2024 18:12
  • Güncelleme: 15.09.2024 18:14
Kaynak: İHA
Tokat'ta ATV alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Niksar ilçesi Yeşilhisar köyünde meydana geldi. M.Y. idaresinde ki ATV sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle ATV alev aldı. Alevler otluk alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın, çevredeki diğer arazilerine sıçramadan güçlükle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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