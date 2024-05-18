Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

"2 KİŞİ YAKALANDI"

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu 5'i jandarma görevlisi 7 kişinin yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcıyla ilgili 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Olayla ilgili 2 kişinin Samsun'da yakalandığını duyuran Hatiboğlu, "Bu akşam 21.20 sularında Erbaa ilçemiz Karayaka beldemizde bir patlama meydana geldi. Bölge halkından bir vatandaşımız, jandarmayı arayarak bahçelerinde kendilerine ait olmayan şüpheli bir paket bulunduğu ihbarında bulundu. Devriyemiz kontrole geliyor. Kontrol esnasında patlama meydana geliyor. Patlama sonucunda 5 uzman jandarma personelimiz yaralanıyor. Şuan 3 jandarmamız üniversite hastanemizde 2 sivil yaralımız Tokat devlet hastanesinde, 2 yaralı jandarma görevlisi ile Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi Samsun'da yakalandılar. Gerekli araştırmaların sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği bir bağ bahçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in Vali Hatipoğlu ve Albay Küyük'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği, olayla ilgili ve yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Ayrıca Özel'in, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı süreci yakından takip etmesi için görevlendirdiği belirtildi.

Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum.



Yaralıların Tokat'ta sürmekte olan tedavileri ve durumlarını yakından takip ediyoruz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 18, 2024

Öte yandan Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların Tokat'ta sürmekte olan tedavileri ve durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.