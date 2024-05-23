Tokat'ta bağ evindeki patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5’i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamada yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ta jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde yaşanan patlamada yaralanan 7 kişiden bir olan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralanın tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Olay, 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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NE OLMUŞTU?

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti.

5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.