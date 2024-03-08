Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada, Uğur Çabuş (25), bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Turhal ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Saman Pazarı Yolu Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. Uğur Çabuş ile Emrah K. (27) ve Özkan B. (45) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Çabuş bıçaklandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çabuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur Çabuş’un cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı; Emrah K. ve Özkan B. gözaltına alındı.