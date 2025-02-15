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Tokat'ta bir kişi, tartıştığı 18 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Tokat'ta, Nihat Akbulut isimli şahıs 18 yaşındaki oğlu Berat Akbulut'u başına keserle vurarak öldürdü. Nihat Akbulut cinayetin ardından gözaltına alındı.

Güncel
  • 15.02.2025 14:18
  • Giriş: 15.02.2025 14:18
  • Güncelleme: 15.02.2025 14:24
Kaynak: AA-DHA
Tokat'ta bir kişi, tartıştığı 18 yaşındaki oğlunu öldürdü!
Fotoğraf: DHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü.

Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde 44 yaşındaki  Nihat Akbulut ile oğlu 18 yaşındaki Berat Akbulut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Akbulut keserle oğlunun başına vurdu.

Berat Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Nihat Akbulut ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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