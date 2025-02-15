Tokat'ta bir kişi, tartıştığı 18 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü.

Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki evlerinde 44 yaşındaki Nihat Akbulut ile oğlu 18 yaşındaki Berat Akbulut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Akbulut keserle oğlunun başına vurdu.

Berat Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Nihat Akbulut ise polis ekiplerince gözaltına alındı.