Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, tartıştığı komşusu Bekir Yavuz’u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Yavuz hastanede yaşamını yitirdi, Karakoç jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu tabancayla ateş ederek öldürdü.

İlçeye bağlı Bereketli beldesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, komşusu Bekir Yavuz'la (39) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karakoç, tabancayla Yavuz'a ateş etti.

Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri İbrahim Karakoç'u gözaltına aldı.

