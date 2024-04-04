TOKAT'ta boş evde yangın

TOKAT'ın Çamaltı köyünde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bu geçe sabaha karşı Tokat merkeze bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Mutlu Demirkol'a ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evi tamamen saran alevler, çevredeki evlere sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ev, tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.