Tokat'ta cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Tokat'ın Turhal içesinde cep telefonunun bataryasının patlaması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede Yusuf Keklikçi'ye ait iş yerine tamire getirilen cep telefonu bir anda patlayıp alev aldı.

Bataryadaki alevler, çalışanlar tarafından söndürüldü.

Cep telefonunun bataryasının patlaması ve söndürülmesi, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Keklikçi, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır telefon tamiri ile uğraştığını belirterek, "Isıttığımız makinede batarya duruyordu. İki dakika kalmadı, ısınmaya maruz kaldığı için daha çok şişmeye başladı. Ustamız makineden başka yere aldı. Daha sonra batarya parladı. İster istemez korktuk. Bu tarz şeylerde bataryanın değişmesi çok önemli. Batarya, telefonun en tehlikeli parçasıdır." dedi.