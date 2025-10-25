Tokat'ta cevizi zirai don vurdu

Tokat'ta nisan ayındaki zirai don, başta kiraz olmak üzere birçok meyvede yüzde 100’e varan zarara yol açtı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, ceviz hasadının yapılamadığını ifade ederek, "Geçen sene yaklaşık 2,4 bin ton civarında üretim varken bu sene 24-25 ton civarında bir üretim var. Ciddi bir felaketle karşılaştık. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150- 250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350- 400 lira arasında satılıyor" dedi.

Tokat'ın coğrafi işaretli 'Niksar cevizi' ülke genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede ceviz üretimi ilk sırada yer alıyor. Nisan ayında yaşanan zirai don ile üretim 25 tona kadar geriledi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, Ciddi bir felaketle karşılaştık. Bu sene tarım üretiminde meyvemiz ve ceviz noktasında çok ciddi kayıplarımız oldu. Tokat’ta ceviz Niksar bölgesinde yetişiyor. Geçen sene üretim yaklaşık 2,4 bin ton civarındaydı. Bu sene 24-25 ton civarında bir üretim var. Bu da şu anlama geliyor. Geçen yıla göre yüzde 1 civarında bir ürün kalmış. Geçen sene cevizin ortalama kabuklu fiyatı 150-250 lira arasında satılmıştı. Bu sene 350-400 lira arasında satılıyor dedi.

Yılar ayrıca çiftçilere TARSİM sigortası için çağrı yaptı.