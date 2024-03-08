Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeşilırmak Mahallesi Saman Pazarı Yolu Erdoğan Sokak'ta, Uğur Çabuş ile E.K. (27) ve Ö.B. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çabuş bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çabuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
E.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.