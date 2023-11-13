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Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 17:09
  • Giriş: 13.11.2023 17:09
  • Güncelleme: 13.11.2023 17:09
Kaynak: AA
Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çevreli Beldesi Şahne Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yangını çıktı. Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Çevreli Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ederken Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler de yangın alanına sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğü işçisi İlhan Ayhan Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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