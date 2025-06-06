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Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiası: 1 kişi tutuklandı

Tokat'ta, K.Y. isimli kişi, 5 yıldır 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Güncel
  • 06.06.2025 09:46
  • Giriş: 06.06.2025 09:46
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:52
Kaynak: AA
Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiası: 1 kişi tutuklandı

Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y’nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alımdı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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