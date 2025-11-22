Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 09:23
  • Giriş: 22.11.2025 09:23
  • Güncelleme: 22.11.2025 09:23
Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sazlık alana devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Pınar Güner, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı.

BirGün'e Abone Ol