Tokat'ta "dinleme cihazı" soruşturmasında iki tutuklama
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makam odasında dinleme cihazının bulunması sonrası yürüttükleri çalışma kapsamında belediye başkan yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve E.Y. tutuklandı.