Tokat'ta direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Tokat'ta direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Çırdak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İdris Yıldırım yönetimindeki 34 GAD 175 plakalı aracın sürücüsü direksiyon başında uyudu.
Yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabilen araçta bulunan şoförle birlikte toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar mahalle sakinleri tarafından çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.