Tokat'ta eğitime kar engeli

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 02 Aralık 2026 Cuma günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi. (DHA)