Tokat'ta ekili 10 dönüm buğday yandı
Kaynak: DHA
Tokat'ta özel bir tarım işletmesinde çıkan yangında 90 dönümlük ekili buğday tarlasının 10 dönümü yandı.
Tokat - Turhal karayolu üzerinde bulunan özel bir tarım işletmesine ait buğday tarlasında yangın çıktı.
90 dönümlük ekili buğday tarlasında yangını gören işletme çalışanları itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında 10 dönümlük ekili buğdayın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.