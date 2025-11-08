Tokat'ta ev yangını; görme engelli İlhami öldü

Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, görme engelli İlhami Uçar (44) yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait 2 katlı ahşap evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonrası yapılan incelemede; ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

