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Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Güncel
  • 04.09.2024 18:43
  • Giriş: 04.09.2024 18:43
  • Güncelleme: 04.09.2024 18:45
Kaynak: AA
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 kişi yaralandı
İHA

Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan, Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, Kayapaşa Mahallesi'nde devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, fındık işçilerini taşıyan minibüsün ilçe girişinde devrildiğini belirterek, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti.

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