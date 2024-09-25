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Tokat'ta genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı.

Güncel
  • 25.09.2024 23:25
  • Giriş: 25.09.2024 23:25
  • Güncelleme: 25.09.2024 23:30
Kaynak: İHA
Tokat'ta genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı
İHA


Tokat’ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G’ye arkadan yaklaşan bir kişi bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın kaçmaya çalışırken saldırgan peşine düştü ve aralarında kısa bir kovalamaca yaşandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesiklerin oluştuğu öğrenildi.

Polis, iddialara göre adli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli kişiyi gözaltına altına aldı.Olayla ilgili inleme başlatıldı.

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