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Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.07.2025 10:46
  • Giriş: 16.07.2025 10:46
  • Güncelleme: 16.07.2025 10:46
Kaynak: AA
Tokat'ta hafif ticari araç ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Volkan G. idaresindeki 16 CVB 49 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Gökhan G., Salime Y. ve Fatma G. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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