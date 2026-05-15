Tokat'ta Hotan Deresi taştı: Ev ve arazileri su bastı

Tokat'ın Zile ilçesinde aşırı yağış nedeniyle taşan dere, evlerde ve arazilerde su baskınlarına neden oldu.

Zile ilçesinde iki gündür devam eden sağanak ve dolu nedeniyle Hotan Deresi taştı.

Taşkın sonucu dere kenarındaki ekili araziler ile bazı evlerin giriş ve bodrum katları su altında kaldı.

İlçede dün de etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, su basan yaklaşık 300 ev ve iş yerine müdahale etmişti.