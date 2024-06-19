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Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 17:29
  • Giriş: 19.06.2024 17:29
  • Güncelleme: 19.06.2024 17:29
Kaynak: AA
Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İ.Y. idaresindeki 34 GAD 175 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.S. (56) yönetimindeki 46 AEM 634 plakalı otomobil ise Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan M.E.P. (11) yaralandı. Yaralı, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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