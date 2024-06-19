Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İ.Y. idaresindeki 34 GAD 175 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.S. (56) yönetimindeki 46 AEM 634 plakalı otomobil ise Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan M.E.P. (11) yaralandı. Yaralı, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.