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Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2024 15:17
  • Giriş: 04.11.2024 15:17
  • Güncelleme: 04.11.2024 15:17
Kaynak: AA
Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tokat'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

M.B. (24) idaresindeki 48 ACT 408 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan H.B. (28) yaralandı.

H.C. (38) yönetimindeki 60 ADD 721 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçeli köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan S.C. (37) yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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