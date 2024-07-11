Tokat'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 3 kişi tutuklandı

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı.

Tokat'ta, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca ve 1 av tüfeği ile 28 mermi ve 33 fişeğe el konuldu.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., U.D. ve F.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.