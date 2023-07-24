Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tokat'tan Niksar yönüne giden İ.E. idaresindeki otomobil, Tokat Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisindeki kavşakta Hasan Işık'ın (58) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle, araçlardaki T.K, İ.K, T.D. ve D.M. yaralandı.

Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.