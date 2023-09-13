Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 58 DV 051 plakalı otomobil, Çırdak Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 60 ABZ 765 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan Nurcan Y. (54), Kader A. (25) ile Hürcan Ç. (55) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilyurt Devlet Hastanesi ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.