Tokat'ta, kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen Sadık G. (70) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sadık G.'nin enazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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