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Tokat'ta kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 29.11.2024 14:20
  • Giriş: 29.11.2024 14:20
  • Güncelleme: 29.11.2024 14:20
Kaynak: AA
Tokat'ta kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karadere Yaylası'nda kar yağışı sonucu yolun ulaşıma kapandığını, 5 gündür mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin kalmadığını belirten hayvan sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak yaylada mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

Mahsur kalanlar, ilçe merkezine götürüldü.

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