Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte 19 Şubat'tan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, devam ediyor. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kent genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolunun açılması için il ve ilçe özel idare ekiplerince çalışmalar devam ediyor.