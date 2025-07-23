Tokat'ta kayıp olarak aranan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eve dönmeyince ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kuzenlerden Zafer Ateş'in ardından Dilek Ateş de Kelkit Çayı’nda cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Öğleden sonra evden ayrılan 24 yaşındaki Zafer Ateş ve amcasının kızı 22 yaşındaki Dilek Ateş'ten bir süre haber alamayan aileleri, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı.

Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu.

DİLEK'İN CANSIZ BEDENİ AMASYA SINIRINDA BULUNDU

Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin Kelkit Çayı'na girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede çalışma başlattı.

Bir süre sonra AFAD'a bağlı dalgıçlar, otomobilin yaklaşık 20 metre uzağında Zafer Ateş'in suda cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Zafer Ateş'in cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bugün saat 13.00 sıralarında Dilek Ateş’in de cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede Amasya sınırında sudan çıkarılan Dilek Ateş’in cenazesi morga kaldırıldı.

Dilek Ateş’in kaybolduktan sonra suda sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.