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Tokat'ta kediyi kurtarmak isterken kuruyan çay yatağına düşen genç kız yaralandı

Genç kızın düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 22:28
  • Giriş: 12.07.2025 22:28
  • Güncelleme: 12.07.2025 22:28
Kaynak: AA
Tokat'ta kediyi kurtarmak isterken kuruyan çay yatağına düşen genç kız yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak isterken kuruyan çay yatağına düşen genç kız yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde S.B. (23), kuruyan İmbat Çayı yatağında bir kedinin mahsur kaldığını gördü.

Çay kenarında bulunan parmaklıklardan içeri giren S.B, yaklaşık 3 metreden çay yatağına düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden alınan genç kız, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, demir parmaklıklardan içeri giren genç kızın yürüdükten bir süre sonra dere yatağına düştüğü görülüyor.

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